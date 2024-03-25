Для усиления мобильности работников социальной службы восемнадцать громад Житомирщины адресно получили от правительства Японии электрические скутеры.

В целом единым мартовским траншем японская сторона передала Украине 200 таких транспортных средств. Все они в рамках Программы ООН по развитию Украины поступили 183 громадам 11 областей. Крупнейшие территориальные объединения стали обладателями двух мотороллеров.

В Житомирской области почти каждая четвертая громада получила такой скутер. Это позволит активнее развернуть работу социальных работников, которые работают непосредственно с людьми. Один из таких мотобайков поступил в Барановскую территориальную громаду, но как рассказали редакции Авто24 в городском совете, там еще окончательно не решили его конкретную дислокацию.

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Кроме города, такой транспорт хотели бы иметь Першотравенск, Дубровка, Полянки, Рогачев. Однако мотороллер один. Очевидно, он будет обслуживать если не бывший райцентр, крупнейший по площади и количеству подопечных социальной службе людей, то какой-то из двух рабочих поселков – Полянки или Першотравенск.

Ровно столько же электрических скутеров получила и Киевщина – 18 единиц. Их также распределили по центрам территориальных громад, а уже на месте конкретно будут определяться населенные пункты.

Приобретенные за средства Японии электрические скутеры Jinpeng в несколько раз экономнее бензиновых. Стоимость 100-километрового пробега, как отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, менее трех гривен.

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"В отличие от обычного скутера, использующего бензиновый двигатель, электрический скутер является абсолютно чистым, у него нет выхлопа и не используются никакие смазочные материалы. Емкость одной зарядки мощного аккумулятора позволит перемещаться на расстояние до 70 километров, обеспечит хорошую грузоподъемность и проходимость", – уточнил Виталий Бунечко во время передачи ключей представителям громад.

Транспортные средства могут на одной зарядке преодолевать до 70 километров, обеспечивая хорошую грузоподъемность и проходимость. Мотороллер имеет противоугонную систему, в случае несанкционированной попытки завладения блокируется заднее колесо и включается тревожная сигнализация.

Аккумуляторные мотороллеры приобретены японским правительством специально для облегчения работы социальным работникам, которые для оказания патронатной помощи и предусмотренных услуг преодолевают к подопечным значительное расстояние.

Фото: Житомирская ОВА