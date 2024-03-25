Для посилення мобільності працівників соціальної служби вісімнадцять громад Житомирщини адресно отримали від уряду Японії електричні скутери.

Загалом єдиним березневим траншем японська сторона передала Україні 200 таких транспортних засобів. Усі вони в рамках Програми ООН з розвитку України надійшли 183 громадам 11 областей. Найбільші територіальні об’єднання стали володарями двох моторолерів.

В Житомирській області майже кожна четверта громада отримала такий скутер. Це дозволить активніше розгорнути роботу соціальних працівників, які працюють безпосередньо з людьми. Один з таких мотобайків надійшов до Баранівської громади, але як розповіли редакції Авто24 в міській раді, там ще остаточно не вирішили його конкретну дислокацію.

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Окрім міста, такий транспорт хотіли б мати Першотравенськ, Дубрівка, Полянки, Рогачів. Однак моторолер один. Вочевидь, він буде обслуговувати якщо не колишній райцентр, найбільший за площею та кількістю підопічних соціальній службі людей, то якийсь з двох робітничих селищ – Полянки або Першотравенськ.

Рівно стільки ж електричних скутерів отримала і Київщина – 18 одиниць. Їх також розподілено по центрах територіальних громад, а вже на місці конкретно визначатимуться населені пункти.

Придбані за кошти Японії електричні скутери Jinpeng у кілька разів економніші бензинових. Вартість 100-кілометрового пробігу, як зазначив глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, менш як три гривні.

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"На відміну від звичайного скутера, що використовує бензиновий двигун, електричний скутер є абсолютно чистим, у нього немає вихлопу і не використовуються ніякі мастильні матеріали. Місткість однієї зарядки потужного акумулятора дозволить переміщатися на відстань до 70 кілометрів, забезпечить хорошу вантажність та прохідність", – уточнив Віталій Бунечко під час передачі ключів представникам громад.

Транспортні засоби можуть на одній зарядці долати до 70 кілометрів, забезпечуючи хорошу вантажність й прохідність. Моторолер має протиугінну систему, у разі несанкціонованої спроби заволодіння блокується заднє колесо та вмикається тривожна сигналізація.

Акумуляторні моторолери придбані японським урядом спеціально для полегшення роботи соціальним працівникам, які для надання патронатної допомоги та передбачених послуг долають до підопічних значну відстань.

Фото: Житомирська ОВА