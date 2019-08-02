Он носит название "Монарх" и нацелен на производство электрокаров.

Сейчас "Монарх" существует только в виде инвестиционного проекта, от которого пахнет махинациями и обманом в стиле "МММ" Сергея Мавроди.

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История доказывает, что автомобилестроение не давалось россиянам. "Маруся" и "ё-Мобиль" тихо скончались, после громких заявлений и не доведенных до ума концептов. Даже путинский Aurus – сборник цитат Bentley, Rolls-Royce и Mercedes – за пределами РФ оказался мало кому нужным, в Европу бренд вообще не пустили.

Несмотря на вышесказанное, ООО "Новые технологии Сибири" в конце года собирается создать акционерное общество "Монарх" и выпускать под одноименным брендом электрокары. В планах – целая линейка моделей, заявлено шесть типов кузовов, пробег без подзарядки более 500 километров и стартовую цену на самую дешевую машину в полтора миллиона рублей (около 585 тысяч гривен).

Фото: эскиз электрического хэтчбека "Монарх" / Motor

Сейчас компания привлекает частных инвесторов, которым предлагает вложить от 15 тысяч рублей (5800 грн) с 20% бонусом в виде акций. Дополнительно каждому инвестору обещаны скидки на электрокар и его обслуживание.

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Уже сейчас проект "Монарх" вызывает много вопросов, сообщает Motor. Например, в числе партнеров указана гонконгская корпорация Sino International Cooperation Limited, которая официально опровергла свою причастность к проекту. Также "Монарх" объявил о сотрудничестве с корейской World Team Success (WTS), которая на деле оказалась МЛМ-компанией, занимающейся сбором инвестиций.

Фирма заявляет о разработке собственной масштабируемой платформы, своих моторов и батарей различной мощности и емкости. При этом представленные рендеры демонстрируют сырые прототипы с заимствованным дизайном – корма хэтчбека, например, повторяет Bugatti La Voiture Noire.

До конца этого года и в течение двух последующих "Монарх" планирует привлечь 225 миллионов долларов инвестиций. Сумма просто смехотворная, ведь опыт последних стартапов в этой сфере показал, что для реализации таких амбициозных планов нужно минимум миллиард долларов.

За разговорами о деньгах "Монарх" забыл даже вспомнить, когда же можно будет увидеть первый автомобиль или, хотя бы, его физический прототип.

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