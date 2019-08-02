Він носить назву "Монарх" і націлений на виробництво електрокарів.

Наразі “Монарх” існує лише у вигляді інвестиційного проекту, від якого тхне махінаціями й ошуканством у стилі “МММ” Сергія Мавроді.

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Історія доводить, що автомобілебудування не давалось росіянам. “Маруся” та “ё-Мобиль” тихо сконали, після гучних заяв та не доведених до розуму концептів. Навіть путінський Aurus – збірник цитат Bentley, Rolls-Royce та Mercedes – за межами РФ виявився мало кому потрібним, у Європу бренд взагалі не пустили.

Незважаючи на вищесказане, ТОВ “Нові технології Сибіру” наприкінці року збирається утворити акціонерне товариство “Монарх” та випускати під одноіменним брендом електрокари. У планах – ціла лінійка моделей, заявлено шість типів кузовів, пробіг без підзарядки більше 500 кілометрів та стартову ціну на найдешевшу машину в півтора мільйони рублів (близько 585 тисяч гривень).

Фото: ескіз електричного хетчбека “Монарх” / Motor

Зараз компанія залучає приватних інвесторів, котрим пропонує вкласти від 15 тисяч рублів (5800 грн) з 20% бонусом у вигляді акцій. Додатково кожному інвестору обіцяні знижки на електрокар і його обслуговування.

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Вже зараз проект “Монарх” викликає багато питань, повідомляє Motor. Наприклад, в числі партнерів вказано гонконгську корпорацію Sino International Cooperation Limited, котра офіційно спростувала свою причетність до проекту. Також “Монарх” оголосив про співробітництво з корейською World Team Success (WTS), яка на ділі виявилася МЛМ-компанією, що займається збором інвестицій.

Фірма заявляє про розробку власної масштабованої платформи, свої мотори і батарей різної потужності і ємності. При цьому представлені рендери демонструють сирі прототипи з запозиченим дизайном – корма хетчбека, наприклад, повторює Bugatti La Voiture Noire.

До кінця цього року та протягом двох наступних “Монарх” планує залучити 225 мільйонів доларів інвестицій. Сума просто сміхотворна, адже досвід останніх стартапів у цій сфері показав, що для реалізації таких амбітних планів потрібно щонайменше мільярд доларів.

За розмовами про гроші “Монарх” забув навіть згадати, коли ж можна буде побачити перший автомобіль чи, хоча б, його фізичний прототип.

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