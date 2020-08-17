На одном из российских сайтов по продаже авто появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М, который в народе прозвали "мыльницей".

Этот экземпляр "Запорожца" интересен тем, что он сохранился в идеальном состоянии, как будто только что сошел с конвейера. Пробег у автомобиля крошечный – всего 79 километров.

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Согласно объявлению, продавец готов продать "Запорожец-мыльницу" 1991 года в заводском состоянии за 9500 долларов. Автомобиль в белом цвете и с бежевой "кожаной" обивкой салона оснащен двигателем 1.2 V4. Он позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 32 секунды, а максимальная скорость составляет 118 километров в час.

От своего "ушастого" предшественника, модели ЗАЗ-968А, "Запорожец-мыльница" отличается отсутствием объемных воздухозаборников на задних крыльях.

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В период с 1971 по 1994 год было выпущено более миллиона экземпляров ЗАЗ-968. Много "Запорожцев" сохранились до наших дней в отличном состоянии. Например, только весной 2020 года было найдено два подобных автомобиля. Один из них 30 лет простоял в гараже в Херсонской области. Другой ЗАЗ – 968М с пробегом всего 211 километров продавали по цене двух iPhone.