На одному з російських сайтів з продажу авто з'явилося оголошення про продаж ЗАЗ-968М, який в народі прозвали "мильницею".

Цей екземпляр "Запорожця" цікавий тим, що він зберігся в ідеальному стані, ніби-то щойно зійшов з конвеєра. Пробіг у автомобіля всього 79 кілометрів.

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Згідно з оголошенням, продавець готовий продати "Запорожець-мильницю" 1991 року в заводському стані за 9500 доларів. Автомобіль в білому кольорі і з бежевою "шкіряною" оббивкою салону оснащений двигуном 1.2 V4. Він дозволяє автомобілю розганятися до 100 кілометрів на годину за 32 секунди, а максимальна швидкість складає 118 кілометрів на годину.

Від свого "вухатого" попередника, моделі ЗАЗ-968А, "Запорожець-мильниця" відрізняється відсутністю об'ємних повітрязабірників на задніх крилах.

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У період з 1971 по 1994 рік було випущено більше мільйона екземплярів ЗАЗ-968. Багато "Запорожців" збереглися до наших днів у відмінному стані. Наприклад, тільки навесні 2020 року було знайдено два подібних автомобіля. Один з них 30 років простояв у гаражі в Херсонській області. Інший ЗАЗ-968М з пробігом всього 211 кілометрів продавали за ціною двох iPhone.