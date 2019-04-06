Смесь самолета, автомобиля и снегохода, созданная в российской глубинке, названа соответственно – ГМВ-2. Более того, она имеет законные номерные знаки!

Кабина от советского бомбардировщика ИЛ-28, передняя часть от ГАЗ-53, двигатель от УАЗа, передняя подвеска от ВАЗа, привод на одно заднее колесо от вертолета... Нет, это не ночной кошмар автомеханика. Это настоящее транспортное средство! И его даже планировали изготавливать серийно – в Тольятти было заготовлено 40 фюзеляжей для сборки.

Чтобы зайти внутрь, надо перелезать через верх по лестнице. Салон четырехместный, руль от инвалидки, рычаг коробки передач от самолета, панель приборов – тоже. Все, что было под руками у самодеятельного конструктора, пошло "в дело" – здесь около 50% деталей авиационных.

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Мало того, что чудо-машина официально зарегистрирована, на большинство технических "ноу-хау" у конструктора были оформлены патенты. Изобретатель Михаил Гудрин в 1870 году начал делать этот автомобиль, однако закончил аж в 90-ых годах прошлого века. Он назвал его ГМВ-2 – аббревиатура Гудрин Михаил Всеволод (его сын).

Как ездит этот самолето-мобиль? Так же, как и выглядит. Обзорности нет, сидеть неудобно, рулится он плохо, а тормозит... Лучше не разгоняться.

Смотрите видео чудо самолета-автомобиля от блогера Ивана Зенкевича:

Напомним, что умельцы сделали самолет за 5 миллионов долларов, который не летает.