Суміш літака, автомобіля та снігохода, створена в російській глибинці, названа відповідно - ГМВ-2. Більше того, вона має законні номерні знаки!

Кабіна від радянського бомбардувальника ІЛ-28, передня частина від ГАЗ-53, двигун від УАЗа, передня підвіска від ВАЗу, привід на одне заднє колесо від вертольоту… Ні, це не нічне жахіття автомеханіка. Це справжній транспортний засіб! І його навіть планували виготовляти серійно – в Тольятті було заготовлено 40 фюзеляжів для збірки.

Щоб зайти всередину, треба перелазити через верх по драбині. Салон чотиримісній, кермо від інвалідки, важіль коробки передач від літака, панель приладів – теж. Все, що було під руками у самодіяльного конструктора, пішло "в діло" – тут близько 50% деталей авіаційних.

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Мало того, що чудо-машина офіційно зареєстрована, на більшість технічних "ноу-хау" у конструктора були оформлені патенти. Винахідник Михайло Гудрін в 1870 році розпочав робити цей автомобіль, однак закінчив аж в 90-их роках минулого століття. Він назвав його ГМВ-2 – абревіатура Гудрін Михайло Всеволод (його син).

Як їздить цей літако-мобіль? Так само, як і виглядає. Оглядовості нема, cидіти незручно, керується вона погано, а гальмує… Краще не розганятися.

Дивіться відео чудо літака-автомобіля від блогера Івана Зенкевича:

Нагадаємо, що умільці зробили літак за 5 мільонів доларів, що не літає.