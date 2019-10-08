Борьба государственников с "нелегальными" заправками продолжается. В Ровненской области уже закрыли 136 заправок.

Об этом сообщил председатель Ровненской областной администрации Виталий Кузнец на странице в социальной сети Facebook.

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По словам главы региона, за три недели правоохранительные и контролирующие органы также прекратили работу 17 мест торговли топливом на дорогах области.

Не исключено, что массовое закрытие автозаправок стало следствием анонсированной президентом Владимиром Зеленским проверки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал владельцев незаконных АЗС немедленно прекратить свою деятельность. Как правило, незаконные АЗС продавали горючее дешевле, чем другие компании, поэтому пользовались популярностью среди украинцев.

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