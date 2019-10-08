Боротьба державників з "нелегальними" заправками триває. У Рівненській області уже закрили 136 заправок.

Про це повідомив голова Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль на сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За словами очільника регіону, за три тижні правоохоронні та контролюючі органи також припинили роботу 17 місць торгівлі пальним на дорогах області.

Не виключено, що масове закриття автозаправок стало наслідком анонсованої президентом Володимиром Зеленським перевірки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав власників незаконних АЗС негайно припинити свою діяльність. Як правило, незаконні АЗС продавали пальне дешевше, ніж інші компанії, тому користувались популярністю серед українців.

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