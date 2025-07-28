В Румынии будут производить немецкие БМП KF41 Lynx

По контракту румынское подразделение Rheinmetall создаст несколько сотен квалифицированных рабочих мест в сферах инженерии, производства, программного обеспечения и логистики. Кроме прямой занятости, стратегия локализации будет стимулировать вспомогательные отрасли промышленности и создаст надежную экосистему оборонного производства в Румынии.

Как пишет на своем сайте Rheinmetal, уже подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с местными компаниями Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL и MarcTel-SIT. Это сотрудничество позволит локализовать значительные части процессов производства и разработки, повышая роль национальной оборонной промышленности в экосистеме поставок и инноваций Rheinmetall.

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Таким образом, встраивая румынские возможности в глобальную производственную архитектуру Rheinmetall, будет выпущено 246 боевых машин пехоты KF41 Lynx в рамках запланированного контракта. Объявленная сумма контракта 2,5 миллиарда евро предусматривает обновление бронепарка 15 механизированных пехотных батальонов.

Разработанный в соответствии со стандартами НАТО, Lynx имеет масштабируемую броню, усовершенствованную цифровую архитектуру и интегрированную башню Lance 2.0 с 35-мм автоматической пушкой. Машина массой 45 укомплектована двигателем мощностью 850 кВт/1155 л.с.

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Также предусмотрено одновременно с самыми современными боевыми платформами изготовить и поставить румынской армии симуляторы и инфраструктуру поддержки парка гусеничных боевых машин пехоты нового поколения. KF41 Lynx разработана немецкой оборонной компанией Rheinmetall для обеспечения непревзойденной модульности, защиты и огневой мощи в боевых операциях высокой интенсивности.