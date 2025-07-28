В Румунії вироблятимуть німецькі БМП KF41 Lynx

За контрактом румунський підрозділ Rheinmetall створить кілька сотень кваліфікованих робочих місць у сферах інженерії, виробництва, програмного забезпечення та логістики. Окрім прямої зайнятості, стратегія локалізації стимулюватиме допоміжні галузі промисловості та створить надійну екосистему оборонного виробництва в Румунії.

Як пише на своєму сайті Rheinmetal, вже підписані угоди про стратегічне співробітництво з місцевими компаніями Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL і MarcTel-SIT. Ця співпраця дозволить локалізувати значні частини процесів виробництва та розробки, підвищуючи роль національної оборонної промисловості в екосистемі постачання та інновацій Rheinmetall.

Читайте також Rheinmetall поставить в Україну 10 БМП Lynx, хоча їх потрібно 3000

Таким чином, вбудовуючи румунські можливості в глобальну виробничу архітектуру Rheinmetall, буде випущено 246 бойових машин піхоти KF41 Lynx у рамках запланованого контракту. Оголошена сума контракту 2,5 мільярда євро передбачає оновлення бронепарку 15 механізованих піхотних батальйонів.

Розроблений відповідно до стандартів НАТО, Lynx має масштабовану броню, вдосконалену цифрову архітектуру та інтегровану башту Lance 2.0 з 35-мм автоматичною гарматою. Машина масою 45 укомплектована двигуном потужністю 850 кВт/1155 к.с.

Читайте також Компанія Rheinmetall виготовлятиме в Україні БМП Lynx

Також передбачено одночасно з найсучаснішими бойовими платформами виготовити й поставити румунській армії симулятори та інфраструктуру підтримки парку гусеничних бойових машин піхоти нового покоління. KF41 Lynx розроблена німецькою оборонною компанією Rheinmetall для забезпечення неперевершеної модульності, захисту та вогневої потужності в бойових операціях високої інтенсивності.