В сечени значительно возросло количество смертельных ДТП

По данным патрульной полиции, в январе в Украине в результате ДТП погибли 235 человек и были травмированы более 2 тыс. человек, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 17% - до 1657 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной скорости движения (128 человек).

Наибольшее количество ДТП случалось между 17 и 18 часами, а самым опасным днем недели была пятница.