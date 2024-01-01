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У січні значно зросла кількість смертельних ДТП

За місяць в Україні у ДТП загинуло 235 осіб. Травмовано більше двох тисяч.
Скільки аварій з потерпілими сталось за січень: статистика - Auto24
Євген Гудущан
logo24 лютого, 15:40
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За даними патрульної поліції, у січні в Україні внаслідок ДТП загинуло 235 осіб та було травмовано понад 2 тис. людей, повідомляє Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 17% - до 1657 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (128 осіб).

Найбільша кількість ДТП траплялась між 17 та 18 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня була п’ятниця.

#ДТП #Автоподія #Поліція #Новини