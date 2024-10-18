В сервисном центре МВД обнаружили авто с "перебитым" номером кузова

В сервисный центр МВД в городе Золотоноша обратился гражданин, который планировал приобрести автомобиль. Перед оформлением договора купли-продажи он решил заказать экспертное исследование автомобиля.

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Специалисты экспертной службы МВД во время исследования Mitsubishi Spase Wagon обнаружили, что авто "проблематичное". В частности, были изменены номера кузова и идентификационной таблички автомобиля. Они не соответствовали свойствам завода производителя данной марки и модели.

О выявленном факте было сообщено в Золотоношский районный отдел полиции. Сам автомобиль изъят для более детальной проверки на специальную площадку временного содержания.

Перед осуществлением процедуры купли-продажи автомобиля можно осуществлять экспертное исследование. Его проводят работники Экспертной службы МВД по заявлению владельца.

Эта проверка позволяет определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. В случае если авто окажется проблемным – его изымут. Более того, за изменение или уничтожение номерных деталей предусмотрена уголовная ответственность регламентированная статьей 290 уголовного кодекса Украины.

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