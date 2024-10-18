У сервісному центрі МВС виявили авто з "перебитим" номером кузова

До сервісного центру МВС у місті Золотоноша звернувся громадянин, який планував придбати автомобіль. Перед оформленням договору купівлі-продажу він вирішив замовити експертне дослідження автівки.

Читайте також: В МВС розповіли, скільки виявлено автомобілів з перебитими номерами

Фахівці експертної служби МВС під час дослідження Mitsubishi Spase Wagon виявили, що авто «проблематичне». Зокрема, було змінено номера кузова та ідентифікаційної таблички автівки. Вони не відповідали властивостям заводу виробника даної марки та моделі.

Про виявлений факт було повідомлено до Золотоніського районного відділу поліції. Сам автомобіль вилучено для детальнішої перевірки на спеціальний майданчик тимчасового утримання.

Перед здійсненням процедури купівлі-продажу автомобіля можна здійснювати експертне дослідження. Його проводять працівники Експертної служби МВС за заявою власника.

Ця перевірка дозволяє визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. У разі якщо авто виявиться проблемним – його вилучать. Ба більше, за зміну або знищення номерних деталей передбачена кримінальна відповідальність регламентована статтею 290 кримінального кодексу України.

Також цікаво: Як наносять VIN-код на кузов автомобіля: відео