Недавно Кабмин принял постановление об изменении стоимости административных услуг в Сервисных центрах. Согласно постановлению, счета сервисных центров также изменятся. Из-за изменения банковских счетов, услуги по обмену водительского удостоверения в кабинете водителя в приложении "Дія", а также онлайн перерегистрации авто будут недоступны.

Как указано в сообщении Главного сервисного центра МВД Украины на официальной странице в Facebook, сервисным центрам нужно время, чтобы обновить банковские счета, и внести обновленные данные в систему.

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Как только Сервисные центры обновят реквизиты, сервис возобновит работу. Информацию о возобновлении предоставления услуг следует ожидать от Главного сервисного центра. Об этом сообщат на всех официальных ресурсах.

Напомним, с 1 января 2024 года, стоимость услуг в СЦ значительно изменится. Стоимость теоретического экзамена составит 250 гривен, а практического – 420. Ранее стоимость этих услуг составляла 13 гривен.

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Также изменилась стоимость перерегистрации авто: с 200 до 350 гривен, а выдача водительского удостоверения будет стоить не 26 гривен, а уже 230. Эти изменения обусловлены увеличением суммы сбора в пенсионный фонд, которая, как известно, привязана к прожиточному минимуму.