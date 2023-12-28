С 1 января нового года, цены на услуги в сервисных центрах изменятся. Существенно возрастет стоимость теоретического и практического экзаменов: цена теоретического вырастет почти в 19 раз, а практического - в 32.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. С 2024 года стоимость практического экзамена будет составлять 420 гривен, а теоретического – 250. Ранее стоимость услуги обоих экзаменов составляла 13 гривен.

А услуга регистрации или перерегистрации транспортных средств подорожает с 200 до 350 гривен (в эту стоимость не входят номера за 111-350 гривен и пластиковый бланк техпаспорта за 405 гривен).

Выдача водительского удостоверения будет стоить не 26 гривен, а уже 230. Напомним, что с недавних пор в Украине работает онлайн-регистрация авто через приложение "Дія".

С 1 января также подорожает и первая регистрация авто в Украине. Это обусловлено увеличением суммы сбора в пенсионный фонд, которая, как известно, привязана к прожиточному минимуму.

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Также ранее Министерство внутренних дел Украины аннулировало лимит попыток сдачи практического экзамена для получения водительских прав, и разрешило сдавать теоретический экзамен по вождению без автошколы.