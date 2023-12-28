З 1 січня нового року, ціни на послуги у сервісних центрах зміняться. Суттєво зросте вартість теоретичного та практичного іспитів: ціна теоретичного виросте майже у 19 разів, а практичного – у 32.

Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України. З 2024 року вартість практичного іспиту становитиме 420 гривень, а теоретичного – 250. Раніше вартість послуги обох іспитів становила 13 гривень.

А послуга реєстрації або перереєстрації транспортних засобів подорожчає з 200 до 350 гривень (до цієї вартості не входять номери за 111-350 гривень і пластиковий бланк техпаспорта за 405 гривень).

Видача водійського посвідчення коштуватиме не 26 гривень, а вже 230. Нагадаємо, що віднедавна в Україні працює онлайн-реєстрація авто через застосунок "Дія".

З 1 січня також подорожчає і перша реєстрація авто в Україні. Це зумовлено збільшенням суми збору до пенсійного фонду, яка, як відомо, прив'язана до прожиткового мінімуму.

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Також раніше Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліміт спроб складання практичного іспиту для отримання прав водія, і дозволило складати теоретичний іспит з водіння без автошколи.