Нещодавно Кабмін прийняв постанову про зміну вартості адміністративних послуг у Сервісних центрах. Згідно з постановою, рахунки сервісних центрів також зміняться. Через зміну банківських рахунків, послуги з обміну водійського посвідчення в кабінеті водія в застосунку “Дія”, а також онлайн перереєстрації авто будуть недоступні.

Як зазначено в повідомленні Головного сервісного центру МВС України на офіційній сторінці в Facebook, сервісним центрам потрібен час, аби оновити банківські рахунки, та внести оновлені дані в систему.

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Щойно Сервісні центри оновлять реквізити, сервіс відновить роботу. Інформацію про відновлення надання послуг варто очікувати від Головного сервісного центру. Про це повідомлять на усіх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року, вартість послуг в СЦ значно зміниться. Вартість теоретичного іспиту становитиме 250 гривень, а практичного – 420. Раніше вартість цих послуг становила 13 гривень.

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Також змінилась вартість перереєстрації авто: з 200 до 350 гривень, а видача водійського посвідчення буде коштувати не 26 гривень, а вже 230. Ці зміни зумовлені збільшенням суми збору до пенсійного фонду, яка, як відомо, прив'язана до прожиткового мінімуму.