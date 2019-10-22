Батарейную новинку представят на домашнем автошоу в Токио.

Изображения и некоторые подробности о первом электромобиле Mazda были обнародованы японским изданием накануне официального дебюта на автосалоне в Токио.

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Сообщается, что электрический MX-30 получил силовую установку от концепта e-TPV. Он имеет аккумулятор мощностью 35,5 кВт/ч и один электродвигатель, обеспечивающий 140 лошадиных сил мощности и 265 ньютон-метров крутящего момента. Привод реализован через бесступенчатую коробку передач на переднюю ось кроссовера.

Компактный кроссовер с купеобразным кузовом и батареей в полу японцы планируют вывести на рынок в следующем году. По предварительной информации, новинка будет иметь запас хода в 200-250 километров, что приблизит его по этому параметру к компактным хэтчбекам, типа Mini Electric и будет значительно меньше, чем у прямых конкурентов, как Hyundai Kona Electric с автономным пробегом в 450 км.

Фото: электрический кроссовер Mazda MX-30 / Mazda, Аutocar

Из официальных источников известно, что электрический Mazda MX-30 сможет заряжаться как от 6,6-киловаттной домашней станции, так и от скоростной на 50 кВт. Все подробности о новинке узнаем уже завтра.

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