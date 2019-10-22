Батарейну новинку представлять на домашньому автошоу у Токіо.

Зображення та деякі деталі про перший електромобіль Mazda були оприлюдені японським виданням напередодні офіційного дебюту на автосалоні в Токіо.

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Повідомляється, що електричний MX-30 отримав силову установку від концепта e-TPV. Він має акумулятор потужністю 35,5 кВт/год та один електродвигун, що забезпечує 140 кінських сил потужності та 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привід реалізований через безступінчасту коробку передач на передню вісь кросовера.

Компактний кросовер з купеподібним кузовом та батареєю в підлозі японці планують вивести на ринок наступного року. За попередньою інформацією, новинка матиме запас ходу у 200-250 кілометрів, що наблизить його за цим параметром до компактних хетчбеків, типу Mini Electric і буде значно менше, ніж у прямих конкурентів, як Hyundai Kona Electric з автономним пробігом у 450 км.

Фото: електричний кросовер Mazda MX-30 / Mazda, Аutocar

З офіційних джерел відомо, що електричний Mazda MX-30 зможе заряджатись як від 6,6-кіловатної домашньої станції, так і від швидкісної на 50 кВт. Усі подробиці про новинку дізнаємось вже завтра.

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