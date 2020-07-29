Французский кроссовер показался на фанатском форуме.

Peugeot 3008 провели обновление в середине жизненного цикла, поэтому изменения в основном косметические.

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Главной чертой рестайлингового кроссовера станет главная оптика в стиле современных моделей с вертикальными полосами-клыками ходовых огней. Кроме того, 3008-й получил новую решетку радиатора с центробежным узором и новый обвес. Корму украшают фонари знакомой формы, а нижний бампер – другие патрубки выхлопа.

Фото: неофициальные изображения обновленного Peugeot 3008 / Carscoops

Внутри заметны новая мультимедийная система с огромным дисплеем и слегка измененный руль. Также на фото можно заметить проекционные изображения на лобовом стекле, что свидетельствует на расширение возможностей электроники в обновленном кроссовере, в том числе и систем помощи водителю в базовом оснащении и в более дорогих комплектациях.

О моторной гамме новинки пока информации нет, однако предполагается, что кроссовер получит пару бензиновых моторов (1.2 и 1.6), плагин-гибрид, пару полноценных гибридов на базе мотора 1.6 и пару дизельных агрегатов (1.5 и 2.0), мощность которых составит от 128 до 197 л.с.

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