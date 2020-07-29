Французький кросовер показався на фанатському форумі.

Peugeot 3008 провели оновлення в середині життєвого циклу, тому зміни – переважно косметичні.

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Головною рисою рестайлінгового кросовера стане головна оптика у стилі сучасних моделей – з вертикальними смугами-іклами ходових вогнів. Крім того, 3008-й отримав нову решітку радіатора з відцентровим візерунком та новий обвіс. Корму прикрашають ліхтарі знайомої форми, а нижній бампер – інші патрубки вихлопу.

Фото: неофіційні зображення оновленого Peugeot 3008 / Carscoops

Всередині помітні нова мультимедійна система з величезним дисплеєм та злегка змінене кермо. Також на фото можна помітити проекційні зображення на лобовому склі, що свідчить натякає на розширення можливостей електроніки в оновленому кросовері, в тому числі й систем допомоги водію в базовому оснащенні та в дорожчих комплектаціях.

Про моторну гаму новинки поки інформації немає, однак передбачається, що кросовер отримає пару бензинових моторів (1.2 та 1.6), плагін-гібрид, пару повноцінних гібридів на базі мотора 1.6 та пару дизельних агрегатів (1.5 та 2.0), потужність яких становитиме від 128 до 197 к.с.

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