В нем можно просто ознакомиться с автомобилем, а вот купить – только онлайн.

Шведская фирма Polestar решила продавать свои электромобили по новым правилам, отличающимся от традиционных методов продаж автомобилей. Первым шоу-румом бренда станет бутик в норвежском Осло под названием Polestar Space.

Пространство с минималистичным дизайном планируется использовать исключительно для демонстрации машин. А сотрудники шоу-рума не будут получать никаких комиссий с продаж. Они будут только информировать посетителей об особенностях технологий и комплектаций электрических Polestar, а также помогать в проведении тест-драйвов.

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В Polestar Space можно будет спокойно разобраться в нюансах конструкции машин и подобрать подходящие цвета, материалы отделки, опции и тому подобное. А собственно покупка авто будет происходить онлайн. При этом приобретенный электрокар обещают доставить прямо к подъезду.

Собственно, купить авто на сайте можно и без посещения шоу-рума, но в Polestar считают, что это лишняя возможность для покупателей познакомиться с "ценностями бренда".

Напомним, что Renault выпустит бюджетный электрокар для Европы за 12 тысяч долларов.​​​​​​​