В ньому можна просто ознайомитись з автомобілем, а от купити – лише онлайн.

Шведська фірма Polestar вирішила продавати свої електромобілі за новими правилами, відмінними від традиційних методів продажів автомобілів. Першим шоу-румом бренду стане бутік у норвезькому Осло під назвою Polestar Space.

Простір з мінімалістичним дизайном планується використовувати виключно для демонстрації машин. А співробітники шоу-руму не отримуватимуть ніяких комісій з продажів. Вони лише інформуватимуть відвідувачів про особливості технологій і комплектацій електричних Polestar, а також допомагатимуть у проведенні тест-драйвів.

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У Polestar Space можна буде спокійно розібратися в нюансах конструкції машин і підібрати відповідні кольори, матеріали обробки, опції тощо. А власне купівля авто буде відбуватися онлайн. При цьому придбаний електрокар обіцяють доставити прямо до під'їзду.

Власне, придбати авто на сайті можна і без відвідування шоу-руму, але в Polestar вважають, що це зайва можливість для покупців познайомитися з "цінностями бренду".

Нагадаємо, що Renault випустить бюджетний електрокар для Європи за 12 тисяч доларів.