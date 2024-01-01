В Швеции протестируют возможность замены батарей для электрогрузовиков

К испытанию методики приступил Шведский институт дорожно-транспортных исследований, приобщив в проект Линчепингский университет. Взяться за изучение такой темы, как пишет 40ton.net, побудили долгие вынужденные простои зарядных устройств, что в ходе эксплуатации аккумуляторного транспорта переросло в проблему.

Долгие простои – это не только потеря времени, но и увеличение дефицита парковочных мест и возможное нарушение работы электросети. В случае сменных батарей простой практически отсутствует, а благодаря этой технологии процесс зарядки можно лучше спланировать, приспособив его к часам с меньшим спросом на электроэнергию или к периодам высокой эффективности фотоэлектрических панелей солнечных электростанций.

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В Китае уже несколько производителей предлагают грузовики с такой системой, включая SAIC Hongyan и Sany. Такие батареи устанавливаются позади кабины на съемных башнях и поднимаются с помощью небольших кранов в специальных пунктах замены.

Магистральный тягач приезжает туда после использования имеющегося запаса энергии и в течение нескольких минут заменяет аккумуляторы на заряженные, снова получив полный запас хода. Автопарк из 150 тягачей с 3-минутной системой замены аккумулятора каждой машины – китайская идея.

Фото: SANY eTrucks

SAIC Hongyan разработал это в форме небольшого здания, через которое должен проехать грузовик. Автомобиль ставится в указанное место, и специальный кран снимает весь комплект аккумуляторов вместе с элементами их охлаждения. Все это смонтировано в вертикальном корпусе, позади кабины грузовика.

Снятые батареи затем заряжаются, а на их место вставляется другой заряженный комплект. Вся операция занимает от 3 до 5 минут и проходит под присмотром одного человека.

Сам производитель подчеркивает, что пока что это решение актуально для грузовиков, ездящих на короткие расстояния. Автомобиль должен прибывать на базу регулярно. Однако к преимуществам можно отнести, конечно же, экономию времени и малый собственный вес. С такой небольшой батареей, как 282 кВт-ч, электрические тягачи могут весить одинаково с ДВС-автомобилями.

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Теперь шведы изучают, сможет ли подобная система работать в Европе? Они планируют скрупулезно исследовать технологию, подготовив три пилотных пункта замены аккумуляторов. Такие станции будут работать в Стокгольме, Норчепинге и Линчепинге, поддерживая группу тестовых грузовиков из местных автопарков.

Технико-экономическое обоснование всего проекта должно быть завершено в течение следующего года. Правительство Швеции этот проект поддержало финансированием в размере 5 млн крон, то есть 15 млн грн.