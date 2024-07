Европейский таможенный капкан на китайские машины в Британии не будет действовать

После того, как Лондон в мае заказал у китайской корпорации BYD Co Ltd более сотни двухпалубных аккумуляторных автобусов BYD BD11, еще одна британская транспортная компания First Bus в конце июня разместила заказ на 169 электрических автобусов. И опять же у китайцев.

Правда, законтрактованный пакет предусматривает как двухэтажные, так и одноэтажные автобусы. Пассажирский автоперевозчик получит технику от другого производителя – Yutong Electric bus. По условиям контракта китайцы поставят технику в течение 16 месяцев. Об этом говорится в публикации First Bus.

Автобусы перевозчик получит не только по более дешевым ценам, чем предлагают европейские производители, но еще и с существенной скидкой, что будет способствовать экономической стабильности ведущего транспортного оператора на рынке пассажирских перевозок. Кроме этого, Великобритания получит значительное экологическое облегчение.

Таким образом, это сообщение ярко подтверждает целесообразность возражений экспертов упомянутой выше немецкой VDA о введении Евросоюзом высоких таможенных ставок на аккумуляторную технику из Китая, что будет наносить ЕС только убытки.

Тем временем заказ из 169 электрических автобусов компания First Bus уже расписала на свои четыре депо. Туда пассажирские машины придут с соответствующей зарядной инфраструктурой также китайского производства и, разумеется, со скидками в приобретении.

"Этот заказ знаменует собой еще одну важную веху, поскольку мы продолжаем инвестировать в наш путь к автобусному парку с нулевыми выбросами на наших предприятиях в Великобритании", – поделился приятной новостью главный операционный директор First Bus Эндрю Джарвис.

Заказ представляет собой комбинацию одноэтажных и двухэтажных автобусов от Yutong в их моделях E10, E12 и U11DD. First Bus уже эксплуатирует электромобили Yutong в своих предприятиях в Абердине, Лидсе и Кимру