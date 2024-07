Європейський митний капкан на китайські машини у Британії не діятиме

Після того, як Лондон у травні замовив у китайської корпорації BYD Co Ltd понад сотню двопалубних акумуляторних автобусів BYD BD11, ще одна британська транспортна компанія First Bus наприкінці червня розмістила замовлення на 169 електричних автобусів. І знову ж-таки у китайців.

Щоправда, законтрактований пакет передбачає як двоповерхові, так й одноповерхові автобуси. Пасажирський автоперевізник отримає техніку від іншого виробника – Yutong Electric bus. За умовами контракту китайці поставлять техніку протягом 16 місяців. Про це йдеться у публікації First Bus.

Автобуси перевізник отримає не тільки за дешевшими цінами, ніж пропонують європейські виробники, але ще й з суттєвою знижкою, що сприятиме економічній стабільності провідного транспортного оператора на ринку пасажирських перевезень. Окрім цього, Велика Британія отримає значне екологічне полегшення.

Таким чином, це повідомлення яскраво підтверджує доцільність заперечень експертів згаданої вище німецької VDA щодо введення Євросоюзом високих митних ставок на акумуляторну техніку з Китаю, що завдаватиме ЄС тільки збитків.

Тим часом замовлення зі 169 електричних автобусів компанія First Bus вже розписала на свої чотири депо. Туди пасажирські машини прийдуть з відповідною зарядною інфраструктурою також китайського виробництва і, зрозуміло, зі знижками в придбанні.

"Це замовлення знаменує собою ще одну важливу віху, оскільки ми продовжуємо інвестувати в наш шлях до автобусного парку з нульовими викидами на наших підприємствах у Великобританії", – поділився приємною новиною головний операційний директор First Bus Ендрю Джарвіс.

Замовлення являє собою комбінацію одноповерхових і двоповерхових автобусів від Yutong у їх моделях E10, E12 і U11DD. First Bus вже експлуатує електромобілі Yutong у своїх підприємствах в Абердіні, Лідсі та Кімру