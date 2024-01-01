У Швеції протестують можливість заміни батарей для електровантажівок

До випробування методики приступив Шведський інститут дорожньо-транспортних досліджень, долучивши в проєкт Лінчепінгський університет. Взятися за вивчення такої теми, як пише 40ton.net, спонукали довгі вимушені простої зарядних пристроїв, що в ході експлуатації акумуляторного транспорту переросло в проблему.

Довгі простої – це не лише втрату часу, а й збільшення дефіциту паркувальних місць та можливе порушення роботи електромережі. У випадку змінних батарей простій практично відсутній, а завдяки цій технології процес зарядки можна краще спланувати, пристосувавши його до годин із меншим попитом на електроенергію або до періодів найвищої ефективності фотоелектричних панелей сонячних електростанцій.

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У Китаї вже кілька виробників пропонують вантажівки з такою системою, включаючи SAIC Hongyan і Sany. Такі батареї встановлюються позаду кабіни на знімних вежах і підіймаються за допомогою невеликих кранів у спеціальних пунктах заміни.

Магістральний тягач приїжджає туди після використання наявного запасу енергії і протягом кількох хвилин замінює акумулятори на заряджені, знову отримавши повний запас ходу. Автопарк зі 150 тягачів із 3-хвилинною системою заміни акумулятора кожної машини – китайська ідея.

Фото: SANY eTrucks

SAIC Hongyan розробив це у формі невеликої будівлі, через яку має проїхати вантажівка. Автомобіль ставиться у вказане місце, і спеціальний кран знімає весь комплект акумуляторів разом з елементами їх охолодження. Все це змонтовано у вертикальному корпусі, позаду кабіни вантажівки.

Зняті батареї потім заряджаються, а на їх місце вставляється інший заряджений комплект. Вся операція займає від 3 до 5 хвилин і проходить під наглядом однієї людини.

Сам виробник підкреслює, що поки що це рішення актуальне для вантажівок, що їздять на короткі відстані. Автомобіль має прибувати на базу регулярно. Однак до переваг можна віднести, звичайно ж, економію часу і малу власну вагу. З такою невеликою батареєю, як 282 кВт-год, електричні тягачі можуть важити однаково з ДВЗ-автомобілями.

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Тепер шведи вивчають, чи зможе подібна система працювати в Європі? Вони планують скрупульозно дослідити методику, підготувавши три пілотні пункти заміни акумуляторів. Такі станції працюватимуть у Стокгольмі, Норчепінгу та Лінчепінгу, підтримуючи групу тестових вантажівок з місцевих автопарків.

Техніко-економічне обґрунтування всього проєкту має бути завершено протягом наступного року. Уряд Швеції цей проєкт підтримав фінансуванням у розмірі 5 млн крон, тобто 15 млн грн.