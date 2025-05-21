В Словакии сделали первый броневик Patria

Изготовление этой модели осуществляется на заводе CSM Industry Tisovec, где налажен полный цикл производства Patria 8×8 AMV XP, за исключением боевой башни. Технологический процесс охватывает весь предусмотренный спектр работ, начиная от сварки корпуса шасси и заканчивая полной сборкой и окончательной покраской машины.

Как пишет специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на первоисточник Futurearmy.sk, Словакия по контракту с финнами от 2022 года получит 76 восьмиколесных машин AMV XP.

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Первые 12 автомобилей будут изготовлены в Финляндии, и работа над ними уже продолжается. Участие также принимают словацкие работники, которые выехали и постепенно будут выезжать на обучение. Сейчас уже поставлены первые Patria в медицинском варианте, что были изготовлены в Финляндии.

Первая бронированная версия медицинской машины Patria 8×8 поступила в Словакию в прошлом году. Фото: Минобороны Словацкой Республики

Все машины должны поступить в Словацкую армию до 2027 года. Из них 10 будут медицинскими, шесть – командными, а 60 – в боевом варианте с дистанционно управляемой башней TURRA 30. Цифровой индекс указывает на калибр пушки – 30 мм. Производство этой версии уже начато.

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"Успешно изготовлена первая боевая машина пехоты Patria 8×8 AMV XP, которая полностью происходит из Словакии и была полностью изготовлена на заводе CSM Industry Tisovec. Сейчас продолжаются финальные испытания этой машины перед ее передачей компании Konštrukta-Defence, где впоследствии будет установлена беспилотная турель TURRA 30, разработанная словацкой компанией EVPÚ", – похвастался новостью гендиректор CSM Industry Tisovec Томаш Марош.

Боевая версия БМП имеет экипаж из трех человек и может перевозить дополнительно от 8 до 12 пассажиров. С дизельным двигателем Scania он развивает скорость более 100 км/ч на дороге.