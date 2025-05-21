У Словаччині зробили перший броньовик Patria

Виготовлення цієї моделі здійснюється на заводі CSM Industry Tisovec, де налагоджено повний цикл виробництва Patria 8×8 AMV XP, за винятком бойової башти. Технологічний процес охоплює весь передбачений спектр робіт, починаючи від зварювання корпусу шасі й закінчуючи повним складанням та остаточним фарбуванням машини.

Як пише спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на першоджерело Futurearmy.sk, Словаччина за контрактом з фінами від 2022 року зробить 76 восьмиколісних машин AMV XP.

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Перші 12 автомобілів будуть виготовлені у Фінляндії, і робота над ними вже триває. Участь також беруть словацькі працівники, які виїхали та поступово виїжджатимуть на навчання. Наразі вже поставлені перші Patria в медичному варіанті, що були виготовлені у Фінляндії.

Перша броньована версія медичної машини Patria 8×8 надійшла до Словаччини торік. Фото: Міноборони Словацької Республіки

Усі машини мають надійти до Словацької армії до 2027 року. З них 10 будуть медичними, шість — командними, а 60 — у бойовому варіанті з дистанційно керованою баштою TURRA 30. Цифровий індекс вказує на калібр гармати – 30 мм. Виробництво цієї версії вже розпочато.

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"Успішно виготовлено першу бойову машину піхоти Patria 8×8 AMV XP, яка повністю походить зі Словаччини та була повністю виготовлена на заводі CSM Industry Tisovec. Наразі тривають фінальні випробування цієї машини перед її передачею компанії Konštrukta-Defence, де згодом буде встановлено безпілотну турель TURRA 30, розроблену словацькою компанією EVPÚ", – похвалився новиною гендиректор CSM Industry Tisovec Томаш Марош.

Бойова версія БМП має екіпаж з трьох осіб і може перевозити додатково від 8 до 12 пасажирів. З дизельним двигуном Scania він розвиває швидкість понад 100 км/год на дорозі.