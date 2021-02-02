Законопроект о расширении полномочий полиции вновь появился на повестке дня Верховной Рады. Его должны рассматривать во втором чтении в среду, третьего февраля 2021 года.

Информацию о появлении законопроекта №2695 на повестке дня Верховной Рады объявил нардеп Александр Куницкий. По его словам в среду законопроект о расширении полномочий полиции может быть вынесен на голосование в сессионный зал Верховной Рады.

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Напомним, что законопроект №2695 значительно расширяет полномочия полиции, уменьшая права водителей и граждан. Верховная Рада уже поддержала его в первом чтении.

В случае принятия законопроекта во втором чтении и вступления его в силу полиция получит право беспричинно останавливать автомобили в рамках “профилактических мероприятий”. Водители будут обязаны выполнять все указания полицейских, выходить из машины по их требованию, передавать документы для проверки, держать руки на руле и тому подобное.

Напомним, что петиция о прекращении рассмотрения этого законопроекта за 5 дней набрала необходимые 25 тыс подписей.