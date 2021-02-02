Законопроект про розширення повноважень поліції знову з’явився у порядку денному Верховної Ради. Його мають розглядати у другому читанні в середу, третього лютого 2021 року.

Інформацію про появу законопроекту №2695 у порядку денному Верховної Ради оголосив нардеп Александр Куницкий. За його словами у середу законопроект про розширення повноважень поліції може бути винесено на голосування у сесійний зал Верховної Ради.

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Нагадаємо, що законопроект №2695 значно розширює повноваження поліції, зменшуючи права водіїв та громадян. У його прийнятті зацікавлено керівництво МВС. Верховна Рада вже підтримала його в першому читанні.

У разі прийняття законопроекту в другому читанні та вступу його в силу поліція отримає право безпричинно зупиняти автомобілі у рамках “профілактичних заходів”. Водії будуть зобов’язані виконувати усі вказівки поліцейських, виходити з машини на їхню вимогу, передавати документи для перевірки, тримати руки на кермі, тощо.

Нагадаємо, що петиція про припинення розгляду цього законопроекту за 5 днів набрала необхідні 25 тис підписів.