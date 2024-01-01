В США дорогу вымостили использованными картриджами для принтеров

В октябре прошлого года компания Granite Construction заасфальтировала участок шоссе в Элк-Гроув вблизи Сакраменто. На отрезке в 152 метра дорожная служба использовала расплавленный пластик в смеси асфальтового вязкого материала из использованных тонер-картриджей принтера.

На такой эксперимент Granite пошел в рамках сотрудничества с учеными университета Невады, Рино. Там разработали "модифицированный полимер тонера" или MTP. Об этом исследовательском проекте рассказывает machineryasia.org.

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По оценкам, количество тонерного порошка и картриджей, которые попадают на свалки США, колеблется от 9 000 до более 25 000 тонн в год. UNR отмечает, что поскольку они обычно классифицируются как электронные отходы, их трудно переработать.

В проекте Highway 99, по подсчетам университета, было переработано столько картриджей с тонером, что заполнили 450 больших баков для мусора на колесиках. По данным UNR, использование полимера в жидкий асфальт может уменьшить выбросы углекислого газа на 5% и отвести 90,7 кг пластика со свалок на каждую тонну произведенного асфальта.

"Пластмассы неодинаковы, а тонер-картридж – это постоянный однородный продукт. Картриджи с тонером лучше подходит для модификации связующего материала из-за его низкой температуры плавления и лучшей эластичности, чем обычный твердый пластик", – отметил Эли Хадж.

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За время испытаний на экспериментальном участке не было никаких признаков трещин или колейности, несмотря на интенсивное движение грузовиков во время сильной жары и низких температур. Прорыв дамбы, затопивший шоссе 99, случайно случился на участке с низкоуглеродистым пластиком. Вода также не нанесла повреждений.

Результаты лаборатории UNR показывают, что асфальтовые компоненты из такого материала имеют повышенную жесткость и вязкость. Такую смесь можно использовать в любом проекте по асфальтированию, от строительства автомагистралей до ремонтных работ.