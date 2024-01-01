У США дорогу вимостили використаними картриджами для принтерів

Торік у жовтні компанія Granite Construction заасфальтувала ділянку шосе у Елк-Гроув поблизу Сакраменто. На відрізку в 152 метри дорожня служба використала розплавлений пластик у суміші асфальтового в'язкого матеріалу з використаних тонер-картриджів принтера.

На такий експеримент Granite пішов в рамках співпраці з вченими університету Невади, Ріно. Там розробили "модифікований полімер тонера" або MTP. Про цей дослідний проєкт розповідає machineryasia.org.

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За оцінками, кількість тонерного порошку та картриджів, які потрапляють на звалища США, коливається від 9 000 до понад 25 000 тонн на рік. UNR зазначає, що оскільки вони зазвичай класифікуються як електронні відходи, їх важко переробити.

У проєкті Highway 99, за підрахунками університету, було перероблено стільки картриджів із тонером, що заповнили 450 великих баків для сміття на коліщатках. За даними UNR, використання полімеру в рідкий асфальт може зменшити викиди вуглекислого газу на 5% і відвести 90,7 кг пластику зі звалищ на кожну тонну виробленого асфальту.

"Пластмаси неоднакові, а тонер-картридж – це постійний однорідний продукт. Картриджі з тонером краще підходить для модифікації сполучного матеріалу через його низьку температуру плавлення та кращу еластичність, ніж звичайний твердий пластик", – зазначив Елі Хадж.

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За час випробувань на експериментальній ділянці не було жодних ознак тріщин або колійності, попри інтенсивний рух вантажівок під час сильної спеки та низьких температур. Прорив дамби, що затопив шосе 99, випадково трапився на ділянці з низьковуглецевим пластиком. Вода також не нанесла пошкоджень.

Результати лабораторії UNR показують, що асфальтові компоненти з такого матеріалу мають підвищену жорсткість і в’язкість. Таку суміш можна використовувати в будь-якому проєкті з асфальтування, від будівництва автомагістралей до ремонтних робіт.