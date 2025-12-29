В США на аукцион выставили Lada с нецензурным номером

Автомобиль привезли в США из Грузии, он окрашен в синий цвет и имеет яркий красный салон. Однако внимание потенциальных покупателей и автомобильного сообщества привлекли не технические характеристики или состояние машины, а номерной знак с нецензурным посланием - idi nahu. Об этом пишет topgir.com.ua.

Что известно об автомобиле

Согласно описанию лота, пробег Lada составляет около 24 тысяч миль. В 2023 году автомобиль прошел восстановление силового агрегата, что для машины такого возраста является существенным плюсом. Визуально седан сохранил классический образ "шестерки", которая в СССР считалась более престижной версией базовых моделей ВАЗ и ассоциировалась с определенным статусом.

Несмотря на почтенный возраст, автомобиль выглядит ухоженным и производит впечатление техники, сохранившейся лучше, чем большинство аналогичных экземпляров в странах постсоветского пространства.

Номерной знак как главный элемент лота

Именно номерной знак стал ключевым фактором медийной популярности этого лота. Надпись idi nahu легко считывается людьми, знакомыми со славянскими языками, и имеет однозначное, грубое, но одновременно ироническое значение. В контексте американского аукциона она выглядит как экзотический культурный код, понятный далеко не всем, но чрезвычайно красноречивый для выходцев из Восточной Европы.

Является ли эта надпись сознательной идеей владельца, или своеобразным "характером" автомобиля, сформированным годами эксплуатации, точно неизвестно. Впрочем, именно она превратила обычную Lada 2106 в вирусный объект внимания.

Контраст советской техники и американского аукциона

Особую иронию ситуации добавляет контекст продажи. Советский седан с провокационным номером оказался не на локальной площадке объявлений,, а на одном из самых известных автомобильных аукционов США. Рядом с лотом Lada размещаются Porsche, Ferrari, Mustang и другие культовые автомобили мирового автопрома.

Этот контраст лишь подчеркивает, как меняется восприятие автомобилей советского производства. То, что когда-то считалось обыденностью или предметом шуток, сегодня превращается в экзотику, а иногда и в объект коллекционирования с собственной историей и характером.