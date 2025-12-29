У США на аукціон виставили Lada з нецензурним номером

Автомобіль привезли до США з Грузії, він пофарбований у синій колір і має яскравий червоний салон. Однак увагу потенційних покупців та автомобільної спільноти привернули не технічні характеристики чи стан машини, а номерний знак із нецензурним посланням — idi nahu. Про це пише topgir.com.ua.

Читайте також: Як зробили Lada Niva з дизелем на 250 сил: відео

Що відомо про автомобіль

Згідно з описом лота, пробіг Lada становить близько 24 тисяч миль. У 2023 році автомобіль пройшов відновлення силового агрегату, що для машини такого віку є суттєвим плюсом. Візуально седан зберіг класичний образ «шістки», яка в СРСР вважалася престижнішою версією базових моделей ВАЗ і асоціювалася з певним статусом.

Попри поважний вік, автомобіль виглядає доглянутим і справляє враження техніки, що збереглася краще, ніж більшість аналогічних екземплярів у країнах пострадянського простору.

Номерний знак як головний елемент лоту

Саме номерний знак став ключовим фактором медійної популярності цього лота. Напис idi nahu легко зчитується людьми, знайомими зі слов'янськими мовами, і має однозначне, грубе, але водночас іронічне значення. У контексті американського аукціону він виглядає як екзотичний культурний код, зрозумілий далеко не всім, але надзвичайно промовистий для вихідців зі Східної Європи.

Чи є цей напис свідомою ідеєю власника, чи своєрідним «характером» автомобіля, сформованим роками експлуатації, достеменно невідомо. Втім, саме він перетворив звичайну Lada 2106 на вірусний об’єкт уваги.

Контраст радянської техніки та американського аукціону

Особливої іронії ситуації додає контекст продажу. Радянський седан із провокаційним номером опинився не на локальному майданчику оголошень, а на одному з найвідоміших автомобільних аукціонів США. Поруч із лотом Lada розміщуються Porsche, Ferrari, Mustang та інші культові автомобілі світового автопрому.

Читайте також: Lada Niva з "обличчям" від Toyota RAV4 встала на конвеєр

Цей контраст лише підкреслює, як змінюється сприйняття автомобілів радянського виробництва. Те, що колись вважалося буденністю або предметом жартів, сьогодні перетворюється на екзотику, а іноді й на об’єкт колекціонування з власною історією та характером.