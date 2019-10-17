Определена средняя стоимость нового автомобиля в различных регионах планеты.

Консалтинговая компания JATO обнародовала статистику средней стоимости новых легковых автомобилей в различных регионах мира. Согласно ей, распространенное мнение о дешевых авто в США оказалось ложным. Средняя стоимость нового автомобиля в США и Канаде составляет $35 614, что является самым высоким показателем данного исследования. Возможная причина этого факта – несмотря на наличие достаточно дешевых (по сравнению с Европой или Украиной) версий автомобилей, в этих развитых странах покупают более “упакованные” версии, а также внедорожники, которые дороже легковых авто.

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Немного дешевле "среднее" авто – в Европе (к которой отнесли еще Турцию и Израиль). Здесь этот показатель составляет 34 091 долларов США. Также стоимость авто значительна в Австралии – более 30 тысяч.

А самые дешевые автомобили покупают в Индии – их средняя стоимость составляет $12 541. Это связано с тем, что на этом рынке продают специальные автомобили, с пониженными требованиями к экологичности и безопасности.

Напомним, что украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто.