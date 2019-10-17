Визначено середню вартість нового автомобіля в різних регіонах планети.

Консалтингова компанія JATO оприлюднила статистику середньої вартості нових легкових автомобілів в різних регіонах світу. Згідно неї, поширена щодо дешевих авто в США виявилась хибно. Середня вартість нового автомобіля в США та Канаді становить $35 614, що є найвищим показником даного дослідження. Можлива причина цього факту – незважаючи на наявність достатньо дешевих (в порівнянні з Європою чи Україною) версій автомобілів в цих розвинутих країнах купують більш "упаковані" версії, а також позашляховики, які дорожчі легкових авто.

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Трохи дешевше "середнє" авто – у Європі (до якої віднесли ще Туреччину та Ізраїль). Тут цей показник становить 34 091 доларів США. Також вартість авто значна у Австралії – більше 30 тисяч.

А найдешевші автомобілі купують в Індії – їхня середня вартість складає $12 541. Це пов'язано з тим, що на цьому ринку продають специфічні автомобілі, зі зниженими вимогами до екологічності та безпеки.

Нагадаємо, що українці придбали рекордну кількість дорогих авто.