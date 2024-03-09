Большинство людей хотели бы иметь собственный Porsche 911, однако не у всех есть возможность отдать более 100 тысяч долларов за базовую версию Carrera. Однако, на рынке подержанных автомобилей в США есть машины, которые поражают своей доступностью.

В частности, недавно в сети появилось предложение о продаже черного Porsche 911 (996). Поколение 996 предшествовало 997, Его изготавливали с 1997 по 2004 год. Впоследствии было представлено 991 и совсем недавно – актуальное 992. Сборку таких автомобилей проводили в Штутгарте.

Читайте также: В США продают Porsche 911 с мотором от формульного болида McLaren

Этот Porsche 911 Carrera Cabriolet 2001 года выпуска. Он оснащен дисками 19 размера, выхлопной системой Techart, несколькими новыми внешними элементами, черной кожей в салоне, которая, как у любого старого спортивного автомобиля уже имеет не такой премиальный вид и сенсорную информационно-развлекательную систему, что имеет навигацией и плеер.

Автомобиль оснащен 3,4-литровым оппозитным шести цилиндровым двигателем, мощностью 300 лошадиных сил, работающий в паре с шести ступенчатой механической коробкой переключения передач, однако какую мощность мотор имеет сейчас сказать трудно, ведь за 23 года автомобиль пережил немало изменений.

Одометр указывает на то, что автомобиль преодолел 148 800 км, но владелец заверил, что перед продажей автомобиль прошел полное техническое обслуживание, а также получил новые маховик и сцепление. Также владелец установил новый комплект летней резины.

Также интересно: Porsche готовит совершенно новый суперкар

Сейчас этот автомобиль продается по цене 34 900 долларов, что делает его самым дешевым Porsche 911 Carrera 996 в США. Как отметил дилер, такая низкая стоимость обусловлена прежде всего большим пробегом и состоянием, который оценили в 6/10. Интересно, что за эти же деньги можно приобрести совершенно новый Ford Mustang EcoBoost, с 2,3-литровым двигателем Pony Car, который имеет 315 лошадиных сил.