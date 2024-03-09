Більшість людей хотіли б мати власний Porsche 911, проте не у всіх є можливість віддати понад 100 тисяч доларів за базову версію Carrera. Однак, на ринку вживаних автівок у США є машини, які вражають своєю доступністю.

Зокрема, нещодавно в мережі з’явилась пропозиція про продаж чорного Porsche 911 (996). Покоління 996 передувало 997, Його виготовляли з 1997 по 2004 рік. Згодом було представлено 991 й зовсім нещодавно – актуальне 992. Збірку таких автомобілів проводили в Штутгарті.

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Цей Porsche 911 Carrera Cabriolet 2001 року випуску. Він оснащений дисками 19 розміру, вихлопною системою Techart, кількома новими зовнішніми елементами, чорною шкірою в салоні, яка, як у будь-якого старого спортивного автомобіля вже має не такий преміальний вигляд та сенсорну інформаційно-розважальну систему, що має навігацією та плеєр.

Автомобіль оснащено 3,4-літровим опозитним шестициліндровим двигуном, потужністю 300 кінських сил, що працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою перемикання передач, однак яку потужність мотор має зараз сказати важко, адже за 23 роки автомобіль пережив чимало змін.

Одометр вказує на те, що автомобіль подолав 148 800 км, але власник запевнив, що перед продажем автомобіль пройшов повне технічне обслуговування, а також отримав нові маховик та зчеплення. Також власник встановив новий комплект літньої гуми.

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Зараз цей автомобіль продається за ціною 34 900 доларів, що робить його найдешевшим Porsche 911 Carrera 996 у США. Як зазначив дилер, така низька вартість зумовлена насамперед великим пробігом та станом, який оцінили в 6/10. Цікаво, що за ці ж гроші можна придбати абсолютно новий Ford Mustang EcoBoost, з 2,3-літровим двигуном Pony Car, який має 315 кінських сил.