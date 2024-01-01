В США продают люксовые Maserati Grecale по цене VW Tiguan

Как пишет Carscoops, подержанные Maserati от Hertz продают на 35% ниже рыночной стоимости. Очевидно, что автомобили из автопарка компании имеют не лучшее состояние. Несмотря на это, иногда отличной цены достаточно, чтобы не обращать внимания на сомнительный предыдущий уход.

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Тем более заявлено, что почти половина из 40 кроссоверов Grecale на продаже имеют цену менее 40 000 долларов, что довольно странно для автомобиля, который изначально стоил не менее 70 000 долларов. Кроме того, два из них имеют пробег до 16 000 км, а еще 8 – до 25 тысяч километров.

С другой стороны, самый дешевый Grecale, продающийся в Hertz, имеет пробег 45 658 километров и стоит всего 36 543 доллара. Фактически, такую стоимость в США имеет базовый Volkswagen Tiguan.

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В ноябре прошлого года Hertz уже пыталась как можно быстрее избавиться от этих автомобилей. В то время цены начинались от 41 000 долларов, а большинство кроссоверов имели на одометре до 30 тысяч км. Для тех, кто стремился приобрести люксовый автомобиль это была выгодная сделка, но сейчас она стала еще лучше.