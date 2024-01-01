В США продають люксові Maserati Grecale за ціною VW Tiguan

Як пише Carscoops, вживані Maserati від Hertz продають на 35% нижче ринкової вартості. Очевидно, що автомобілі з автопарку компанії мають не найкращий стан. Попри це, іноді чудової ціни достатньо, щоб не звертати уваги на сумнівний попередній догляд.

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Тим паче заявлено, що майже половина з 40 кросоверів Grecale на продажу мають ціну менш як 40 000 доларів, що досить дивно для автомобіля, який спочатку коштував щонайменше 70 000 доларів. Крім того, два з них мають пробіг до 16 000 км, а ще 8 – до 25 тисяч кілометрів.

З іншого боку, найдешевший Grecale, що продається в Hertz, має пробіг 45 658 кілометрів та коштує всього 36 543 долари. Фактично, таку вартість в США має базовий Volkswagen Tiguan.

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У листопаді минулого року Hertz вже намагалася якнайшвидше позбутися цих автомобілів. На той час ціни починалися від 41 000 доларів, а більшість кросоверів мали на одометрі до 30 тисяч км. Для тих, хто прагнув придбати люксовий автомобіль це була вигідна угода, але зараз вона стала ще кращою.