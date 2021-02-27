За "жилой гараж" продавец рассчитывает получить почти 400 тысяч долларов.

Дом расположен по адресу Вудкрик драйв 631 в городе Уотерфорд, штат Мичиган, стоит на берегу озера в хорошем районе, но для покупателя это может не иметь значения, поскольку главной особенностью этого дома является его гараж.

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Настоящему автолюбителю никогда не хватает машиномест для хранения желаемой коллекции. Даже просторные загородные дома, как правило, располагают гаражами лишь на пару автомобилей. Поэтому тем, кто хочет иметь больше двух машин приходится либо строить дом под свои нужды, либо неутомимо мониторить объявления о продаже недвижимости в надежде на чудо. А они иногда таки случаются! И жить в гаражах не придется.

Особняк в Уотерфорде имеет отапливаемый гараж, способный приютить шесть автомобилей. А высота потолков позволяет установить подъемник и вкалывать с любимой техникой, не выходя из дома. Дом был построен в 1994 году, имеет девять комнат, из которых три спальни, три ванных комнаты и одна душевая; площадь жилых помещений – 171 квадратный метр, площадь гаража – 78 квадратных метров. За гараж-дом на берегу озера просят 399 тысяч долларов.

Фото: дом с гаражом на 6 или больше машин / Motor1/Gearhead Homes