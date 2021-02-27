За "житловий гараж" продавець розраховує отримати майже 400 тисяч доларів.

Будинок розташований за адресою Вудкрік драйв 631 у містечку Вотерфорд, штат Мічиган, стоїть на березі озера у гарному районі, але для покупця це може не мати значення, оскільки головною особливістю цього дому є його гараж.

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Справжньому автолюбителю ніколи не вистачає машиномісць для зберігання бажаної колекції. Навіть просторі заміські будинки, як правило, мають у своєму розпорядженні гаражі лише на пару автомобілів. Тому тим, хто хоче мати більше двох машин доводиться або будувати будинок під свої потреби, або невтомно моніторити оголошеннями про продаж нерухомості в надії на диво. А вони іноді таки трапляються! І жити в гаражах не доведеться.

Особняк у Вотерфорді має опалюваний гараж, здатний прихистити шість автомобілів. А висота стель дозволяє встановити підйомник і гарувати з улюбленою технікою, не виходячи з дому. Будинок був зведений у 1994 році, має дев’ять кімнат, з яких три спальні, три ванних кімнати і одна душова; площа житлових приміщень – 171 квадратний метр, площа гаража – 78 квадратних метрів. За гараж-будинок на березі озера просять 399 тисяч доларів.

Фото: будинок з гаражем на 6 чи більше машин / Motor1/Gearhead Homes