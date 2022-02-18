Житель штата Орегон выставил на продажу автомобили времен СССР. В частности, на eBay он выставил объявление о продаже нескольких ВАЗов, двух Волг и Москвича. Стоимость автомобилей варьируется от $11 000 до $23 000!

При этом за 15-20 тысяч в Штатах можно купить очень неплохой автомобиль. Например, немного б/у Ford Mustang, Chevrolet Camaro и т.д. Если говорить о новых, в Америке за $20 000 можно купить Kia Soul или даже Ford Escape. Однако, что для нас обыденность, то в США – экзотика.

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Поэтому продавец советской авто-классики особо не скромничал и запросил немалые суммы. Машины пригнаны из Украины, Венгрии, Германии и России. Надо признать, что все они имеют очень небольшой пробег и находятся в отличном состоянии, за исключением неродных дисков (почти все авто).

ВАЗ-2107 1988 года. Родная краска, 20 тысяч километров пробега. Цена – 11 000 долларов. Пригнан из Венгрии

ВАЗ-2106 1989 года. 21000 км пробега. Цена – 14 000 долларов. Куплен в Украине. Там же ли он был “модернизирован” – неизвестно

Есть еще один ВАЗ-2106 1986 года. Его пробег составляет всего 5000 километров. Цена – $17 000. Пригнан из Германии.

ГАЗ-24-10 1989 года. Пригнан из Украины. Пробег – 25 000 км Цена – 17 000 долларов.

Еще одна 24 Волга с пробегом 6700 километров. Пригнана в США из России. Цена – 23 000 долларов. Интересно, диски на ней от Мустанга?

Мосвич-2141 1991 выпуска. Пробег – 17 000 километров. Пригнан из Украины. Цена – 15 000 долларов.

За океаном советские автомобили действительно могут стоить очень большие деньги, особенно, когда они в хорошем, коллекционном состоянии. Так, например, мы писали о том, что в Польше за горбатый Запорожец просят $15 тысяч, а самые сообразительные и вовсе хитрят. Один из таких при продаже “ушастого” Запорожца указал, что это первый автомобиль Путина.