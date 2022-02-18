Житель штату Орегон виставив на продаж автомобілі часів СРСР. Зокрема, на eBay він виставив оголошення про продаж кілька ВАЗів, дві Волги та Москвич. Вартість автомобілів варіюється від $11 000 до $23 000!

При цьому за 15-20 тисяч у Штатах можна купити дуже непоганий автомобіль. Наприклад, трохи б/у Ford Mustang, Chevrolet Camaro і т.д. Якщо говорити про нові, в Америці за $20 000 можна придбати Kia Soul або навіть Ford Escape. Однак, що для нас буденність, то в США – екзотика.

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Тому продавець радянської авто-класики особливо не скромничав і запросив чималі суми. Машини пригнані з України, Угорщини, Німеччини та Росії. Треба визнати, що всі вони мають дуже невеликий пробіг і знаходяться у відмінному стані, за винятком нерідних дисків (майже всі авто).

ВАЗ-2107 1988 року. Рідна фарба, 20 тисяч кілометрів пробігу. Ціна - 11 000 доларів. Пригнаний із Угорщини

ВАЗ-2106 1989 року. 21000 км пробігу. Ціна – 14 000 доларів. Куплений в Україні. Чи ж там він був “модернізований” — невідомо

Є ще один ВАЗ-2106 1986 року. Його пробіг становить лише 5000 кілометрів. Ціна — $17 000. Пригнаний із Німеччини.

ГАЗ-24-10 1989 року. Пригнаний із України. Пробіг - 25 000 км. Ціна-17 000 доларів.

Ще одна 24 Волга із пробігом 6700 кілометрів. Пригнана до США із Росії. Ціна – 23 000 доларів. Цікаво, диски на ній від Мустанга?

Мосвич-2141 1991 випуску. Пробіг – 17 000 кілометрів. Пригнаний із України. Ціна - 15 000 доларів.

За кордоном радянські автомобілі дійсно можуть коштувати дуже великі гроші, особливо, коли вони в хорошому, колекційному стані. Так, наприклад, ми писали про те, що в Польщі за Запорожець просять $15 тисяч, а найкмітливіші і зовсім хитрують. Один із таких під час продажу “вухатого” Запорожця вказав, що це перший автомобіль Путіна.