В США продают "жука" от Volkswagen в стиле RUF: какая цена

Volkswagen New Beetle редко ассоциируется со словами "агрессия" или "хардкор", но этот особый экземпляр ломает все стереотипы. Уникальный "Жук" в стиле RUF, переосмысленный по философии классических тюнингованных Porsche, недавно появился на продажу в США.
Данила Северенчук
14 ноября, 10:05
Хотя, как пишет Carscoops, в объявлении он фигурирует как “RUF-modified”, технически это не продукт немецкого тюнинг-ателье. Автомобиль был модернизирован в RUF Auto Center - официальном сервисном представительстве бренда в США в начале 2000-х. Фирма давно переименована в RAC Performance и больше не является представителем тюнера, но дух RUF этот Beetle сохранил.

Кузов получил:

  • новые бамперы;
  • серебристый цвет Reflex Silver Metallic;
  • 19-дюймовые колеса RUF;
  • овальный выхлоп, стилизованный под Porsche.

Серьезные технические обновления

Под милым кузовом скрывается существенно модернизированная начинка. Список апгрейдов поражает даже фанатов хот-хэтчей:

  • 1,8-литровый турбомотор получил модифицированный впуск, байпас-клапан, шланги Samco и прошивку APR с режимами на 93 и 100 октан;
  • шестипоршневые тормоза Brembo спереди;
  • стабилизаторы Eibach;
  • койловеры Vogtland;
  • плетеные тормозные трубки и усиленные крепления КПП.

Мощность не указана, но с этим набором ее точно будет достаточно для переднеприводного автомобиля.

Салон и пробег

Несмотря на то, что автомобиль 2002 года, он проехал всего 57 000 миль (91 700 км). Внутри - премиальные сиденья Recaro Sportster CS, которые делают его одновременно пригодным для трека и комфортным для города.

Автомобиль выставлен на аукцион Bring a Trailer, и торги заканчиваются в воскресенье. Актуальная ставка составляет $21 500, хотя цена может возрасти. Этот экземпляр - действительно редкий шанс для коллекционеров получить Beetle, который ведет себя на дороге как настоящий хот-хэтч.

