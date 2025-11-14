В США продают "жука" от Volkswagen в стиле RUF: какая цена

Хотя, как пишет Carscoops, в объявлении он фигурирует как “RUF-modified”, технически это не продукт немецкого тюнинг-ателье. Автомобиль был модернизирован в RUF Auto Center - официальном сервисном представительстве бренда в США в начале 2000-х. Фирма давно переименована в RAC Performance и больше не является представителем тюнера, но дух RUF этот Beetle сохранил.

Кузов получил:

новые бамперы;

серебристый цвет Reflex Silver Metallic;

19-дюймовые колеса RUF;

овальный выхлоп, стилизованный под Porsche.

Серьезные технические обновления

Под милым кузовом скрывается существенно модернизированная начинка. Список апгрейдов поражает даже фанатов хот-хэтчей:

1,8-литровый турбомотор получил модифицированный впуск, байпас-клапан, шланги Samco и прошивку APR с режимами на 93 и 100 октан;

шестипоршневые тормоза Brembo спереди;

стабилизаторы Eibach;

койловеры Vogtland;

плетеные тормозные трубки и усиленные крепления КПП.

Мощность не указана, но с этим набором ее точно будет достаточно для переднеприводного автомобиля.

Салон и пробег

Несмотря на то, что автомобиль 2002 года, он проехал всего 57 000 миль (91 700 км). Внутри - премиальные сиденья Recaro Sportster CS, которые делают его одновременно пригодным для трека и комфортным для города.

Автомобиль выставлен на аукцион Bring a Trailer, и торги заканчиваются в воскресенье. Актуальная ставка составляет $21 500, хотя цена может возрасти. Этот экземпляр - действительно редкий шанс для коллекционеров получить Beetle, который ведет себя на дороге как настоящий хот-хэтч.