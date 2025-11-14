В США продають "жука" від Volkswagen у стилі RUF: яка ціна

Хоча, як пише Carscoops, в оголошенні він фігурує як “RUF-modified”, технічно це не продукт німецького тюнінг-ательє. Автомобіль було модернізовано у RUF Auto Center — офіційному сервісному представництві бренду в США на початку 2000-х. Фірма давно перейменована на RAC Performance й більше не є представником тюнера, але дух RUF цей Beetle зберіг.

Кузов отримав:

нові бампери;

сріблястий колір Reflex Silver Metallic;

19-дюймові колеса RUF;

овальний вихлоп, стилізований під Porsche.

Серйозні технічні оновлення

Під милим кузовом ховається суттєво модернізована начинка. Список апгрейдів вражає навіть фанатів хот-хетчів:

1,8-літровий турбомотор отримав модифікований впуск, байпас-клапан, шланги Samco та прошивку APR з режимами на 93 і 100 октан;

шестипоршневі гальма Brembo спереду;

стабілізатори Eibach;

койловери Vogtland;

плетені гальмівні трубки та посилені кріплення КПП.

Потужність не вказана, але з цим набором її точно буде достатньо для передньопривідного автомобіля.

Салон і пробіг

Попри те, що автомобіль 2002 року, він проїхав лише 57 000 миль (91 700 км). Усередині — преміальні сидіння Recaro Sportster CS, які роблять його одночасно придатним для треку та комфортним для міста.

Автомобіль виставлено на аукціон Bring a Trailer, і торги закінчуються в неділю. Актуальна ставка наразі становить $21 500, хоча ціна може зрости. Цей екземпляр — дійсно рідкісний шанс для колекціонерів отримати Beetle, який поводиться на дорозі як справжній хот-хетч.