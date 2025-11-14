Укр
В США продають "жука" від Volkswagen у стилі RUF: яка ціна

Volkswagen New Beetle рідко асоціюється зі словами "агресія" чи "хардкор", але цей особливий екземпляр ламає всі стереотипи. Унікальний "Жук" у стилі RUF, переосмислений за філософією класичних тюнінгованих Porsche, нещодавно з’явився на продаж у США.
ФОТО: Bring a Trailer|

Volkswagen New Beetle у стилі RUF

Хоча, як пише Carscoops, в оголошенні він фігурує як “RUF-modified”, технічно це не продукт німецького тюнінг-ательє. Автомобіль було модернізовано у RUF Auto Center — офіційному сервісному представництві бренду в США на початку 2000-х. Фірма давно перейменована на RAC Performance й більше не є представником тюнера, але дух RUF цей Beetle зберіг.

Кузов отримав:

  • нові бампери;
  • сріблястий колір Reflex Silver Metallic;
  • 19-дюймові колеса RUF;
  • овальний вихлоп, стилізований під Porsche.

Серйозні технічні оновлення

Під милим кузовом ховається суттєво модернізована начинка. Список апгрейдів вражає навіть фанатів хот-хетчів:

  • 1,8-літровий турбомотор отримав модифікований впуск, байпас-клапан, шланги Samco та прошивку APR з режимами на 93 і 100 октан;
  • шестипоршневі гальма Brembo спереду;
  • стабілізатори Eibach;
  • койловери Vogtland;
  • плетені гальмівні трубки та посилені кріплення КПП.

Потужність не вказана, але з цим набором її точно буде достатньо для передньопривідного автомобіля.

Салон і пробіг

Попри те, що автомобіль 2002 року, він проїхав лише 57 000 миль (91 700 км). Усередині — преміальні сидіння Recaro Sportster CS, які роблять його одночасно придатним для треку та комфортним для міста.

Автомобіль виставлено на аукціон Bring a Trailer, і торги закінчуються в неділю. Актуальна ставка наразі становить $21 500, хоча ціна може зрости. Цей екземпляр — дійсно рідкісний шанс для колекціонерів отримати Beetle, який поводиться на дорозі як справжній хот-хетч.

